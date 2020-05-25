В Кабардино-Балкарии сумасшедший скачок безработицы — показатель вырос в 6 раз

25 Май 2020 2020-05-25T14:57:51+03:00

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В Кабардино-Балкарии зарегистрировали бешеный скачок безработицы. В апреле показатель вырос в 6 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республиканском Минтруда и соцзащиты заявили, что в органы занятости обратились 13,5 тысяч человек и безработными признали почти 9 тысяч. В 2019 году — их было меньше 1300.

Но трудоустроили из всех лишь 0,3%. Уточняется, однако — местные отказываются от временного трудоустройства и работы в удаленном формате. Большинство пошли регистрироваться, чтобы получать пособие. Кстати, кроме пособия по распоряжению главы КБР всем, кто встал на учет с 1 марта по 30 апреля, доплатили по 5000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU