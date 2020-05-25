2020-05-25T18:03:18+03:00
Общество

На Ставрополье в январе-марте ушли из жизни 8020 человек

За январь-март в крае родилось 6547 малышей, что на 5% меньше, чем в этот же период 2019 года
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Численность населения Ставрополья на 1 марта 2020 года составила примерно 2 миллиона 803 тысячи человек.

Так, за январь-март в крае родилось 6547 малышей, что на 5% меньше, чем в этот же период 2019 года.

За это же время ушли из жизни 8020 человек (на 7,5% меньше). Данные приводит Северо-Кавказстат.

Распределение умерших по основным группам причин смерти в январе-марте 2020 года: болезни системы кровообращения — 42,5%, новообразования — 14,9%, болезни органов пищеварения — 6,7%, несчастные случаи, отравления, травмы — 6,1%, болезни органов дыхания — 3%, инфекционные и паразитарные болезни — 0,7%, прочие — 26,1%.

Напомним, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 40 летальных исходов от коронавируса. За последние сутки в крае умерли еще два человека с подтвержденным диагнозом. Прошедшие сутки дали прирост статистики заболеваний на 79 случаев.

Самоизоляция, каникулы и рост заболеваемости: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр образования Ставрополья подвел итоги учебного года
В Минздраве Северной Осетии опровергли госпитализацию министра с COVID-19
На Ставрополье построят самый большой скейт-парк в СКФО
На Ставрополье более 11 тысяч выпускников школ готовы штурмовать лучшие вузы России
В Ставрополе на пост мэра города претендуют 12 кандидатов
«Остается только молиться»: боец UFC рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
В Дагестане больных коронавирусом поместят в полевые обсервации и госпитали
В Пятигорске сотрудникам городского трамвая погасили долг по зарплате
В Ставрополе 28 мая губернатор выступит с ежегодным посланием
Пьяный житель Ингушетии сбил двух полицейских на КПП
На Ставрополье в январе-марте ушли из жизни 8020 человек
На Ставрополье с 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 16 лет
В Кабардино-Балкарии сумасшедший скачок безработицы — показатель вырос в 6 раз
Восьмой кандидат подал документы на пост мэра Ставрополя
Футболисты сборной России купили оборудование для дагестанских больниц
На Ставрополье мужчина заработал почти 3 млн рублей на незаконной заправке
В пригороде Ставрополя произошла авария с четырьмя пострадавшими