На Ставрополье в январе-марте ушли из жизни 8020 человек

25 Май 2020 2020-05-25T18:03:18+03:00

За январь-март в крае родилось 6547 малышей, что на 5% меньше, чем в этот же период 2019 года

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Численность населения Ставрополья на 1 марта 2020 года составила примерно 2 миллиона 803 тысячи человек.

Так, за январь-март в крае родилось 6547 малышей, что на 5% меньше, чем в этот же период 2019 года.

За это же время ушли из жизни 8020 человек (на 7,5% меньше). Данные приводит Северо-Кавказстат.

Распределение умерших по основным группам причин смерти в январе-марте 2020 года: болезни системы кровообращения — 42,5%, новообразования — 14,9%, болезни органов пищеварения — 6,7%, несчастные случаи, отравления, травмы — 6,1%, болезни органов дыхания — 3%, инфекционные и паразитарные болезни — 0,7%, прочие — 26,1%.

Напомним, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 40 летальных исходов от коронавируса. За последние сутки в крае умерли еще два человека с подтвержденным диагнозом. Прошедшие сутки дали прирост статистики заболеваний на 79 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU