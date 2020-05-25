2020-05-25T16:11:32+03:00
Происшествия

Пьяный житель Ингушетии сбил двух полицейских на КПП

Сотрудников отвезли в больницу
Антон ШАПОВАЛОВ
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На границе Ингушетии с Северной Осетией произошло ДТП с двумя пострадавшими полицейскими. Против водителя составили административный протокол, материалы дела отправили в полицию, сказано в сообщении МВД России по СКФО.

Согласно тексту сообщения, инцидент произошел ночью. На федеральном КПП "Чермен" в Северной Осетии водитель потерял управление и наехал на бетонное заграждение. После машину унесло на обочину, где стояли сотрудники Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России. Полицейских госпитализировали.

- Сотрудник правоохранительных органов задержали водителя - 37-летнего жителя Республики Ингушетия, который был в момент аварии пьян. Мужчина привлечен к административной ответственности по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), - говорится в сообщении.

Материалы по делу отправлены в отделение МВД по Пригородному району Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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