В Пятигорске сотрудникам городского трамвая погасили долг по зарплате
В Пятигорске городская прокуратура добилась выплаты зарплат работникам МУП «Городской электрический транспорт».
Самоизоляция, каникулы и рост заболеваемости: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
По данным пресс-службы ведомства, предприятие задолжало 481 сотруднику больше 4 миллионов рублей.
Для восстановления нарушенных прав сотрудников, прокуратура Пятигорска внесла руководителю организации представление.
В суд также направили заявления о выдаче судебных приказов о взыскании денег. После вмешательства прокуратуры предприятие полностью погасило задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья
ИСТОЧНИК KP.RU