2020-05-25T16:18:55+03:00
Общество

В Пятигорске сотрудникам городского трамвая погасили долг по зарплате

Предприятие задолжало работникам более 4 млн рублей
Ася АСРЯН
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Для восстановления нарушенных прав сотрудников, прокуратура Пятигорска внесла руководителю организации представлениеДля восстановления нарушенных прав сотрудников, прокуратура Пятигорска внесла руководителю организации представлениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске городская прокуратура добилась выплаты зарплат работникам МУП «Городской электрический транспорт».

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По данным пресс-службы ведомства, предприятие задолжало 481 сотруднику больше 4 миллионов рублей.

Для восстановления нарушенных прав сотрудников, прокуратура Пятигорска внесла руководителю организации представление.

В суд также направили заявления о выдаче судебных приказов о взыскании денег. После вмешательства прокуратуры предприятие полностью погасило задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья

ИСТОЧНИК KP.RU

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