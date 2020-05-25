На Ставрополье более 11 тысяч выпускников школ готовы штурмовать лучшие вузы России

25 Май 2020 2020-05-25T17:36:40+03:00

С 29 июня ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что в этом году по решению президента России с 29 июня ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году

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Ставрополье традиционно выделяется на общероссийском фоне большим числом выпускников школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. В прошлом году, например, в вузы поступили более 74% всех выпускников, в том числе свыше 36% - на своей малой родине в Ставропольском крае.

Последний звонок на Ставрополье: завершение учебного года, экзамены и особенности приемной кампании-2020 00:00 00:00

Такие данные привела первый замминистра образования края Наталья Лаврова.

Последний звонок для более чем 11 тысяч учащихся 11 классов и 26 тысяч девятиклассников в крае в этом году прозвучит 5 июня в режиме онлайн-акции.

В средних профессиональных образовательных организациях учебный год завершится не позднее 30 июня, а в вузах - в соответствии с учебным планом.

Напомним, что в этом году по решению президента России с 29 июня ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. Аттестаты будут выданы всем выпускникам школ без экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU