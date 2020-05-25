2020-05-25T18:03:49+03:00
Общество

Министр образования Ставрополья подвел итоги учебного года

Глава регионального Минобра рассказал про сдачу ЕГЭ и аттестацию школьников в регионе [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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В эфире радио "Комсомольская правда — Ставрополь" министр образования Евгений Козюра подвел итоги учебного года-2020 на Ставрополье.

- Год заканчивается поэтапно: 1-3 классы завершают учебный год сегодня. С 4 по 8 класс — 30 мая. А 9,10,11 классы — 5-6 июня, - сказал глава краевого Минобра. - ЕГЭ начнется для всех 29 июня и экзамен будут сдавать только те выпускники, которые будут поступать в ВУЗ в этом году. Аттестаты выдадут без экзаменов. У 9 классов аттестация проводится по текущим отметкам.

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Кроме того, министр подчеркнул, что несмотря на пандемию COVID-19, в регионе продолжается реализация 5 национальных проектов в сфере образования стоимостью свыше 1,6 млрд рублей. А также поздравил выпускников с окончанием учебы и поблагодарил коллег за отличную работу в непростых условиях:

- Хочу сказать такую фразу: "Учителями славится Россия, а ученики приносят славу ей", - подытожил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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