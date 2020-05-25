2020-05-25T19:59:00+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда на Ставрополье вернется тепло

Уже к среде потеплеет до +28°
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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На Ставрополье вернется теплоНа Ставрополье вернется теплоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тепло вернется на Ставрополье в середине недели. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся к среде. Во вторник в некоторых районах края всё ещё ожидаются осадки — кратковременные дожди и грозы. Дневная температура повысится до +18...23°.

К среде распогодится. Обещают облачность с прояснениями, а столбики термометров наконец вернутся к приятным отметкам. В краевом центре прогнозируют +24...26°, по краю до +28°. При этом ожидаются традиционные ставропольские ветры с порывами до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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