Самый молодой дагестанский доктор наук получил квартиру от миллиардера

25 Май 2020 2020-05-25T20:07:16+03:00

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Самый молодой доктор наук в истории Дагестана, 27-летний Заур Алисултанов получил роскошный подарок от миллиардера. Сенатор от республики Сулейман Керимов решил поощрить достижения учёного. Он подарил ему шикарную 3-комнатную квартиру в центре Махачкалы.

Алисултанов стал самым молодым доктором наук в истории республики, защитив диссертацию в 27 лет. Работает в Дагестанском госуниверситете, является членом Института физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU