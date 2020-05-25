Самый молодой дагестанский доктор наук получил квартиру от миллиардера
Сенатор Сулейман Керимов поощрил Заура Алисултанова за блестящие достижения
Заур Алисултанов. Фото: кадр видео YouTube
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Самый молодой доктор наук в истории Дагестана, 27-летний Заур Алисултанов получил роскошный подарок от миллиардера. Сенатор от республики Сулейман Керимов решил поощрить достижения учёного. Он подарил ему шикарную 3-комнатную квартиру в центре Махачкалы.
Алисултанов стал самым молодым доктором наук в истории республики, защитив диссертацию в 27 лет. Работает в Дагестанском госуниверситете, является членом Института физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН.
ИСТОЧНИК KP.RU