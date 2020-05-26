На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 75 человек

26 Май 2020 2020-05-26T08:15:06+03:00

Скончался еще один пациент

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За минувшие сутки на Ставрополье скончался ещё один пациент с коронавирусом. Об этом 26 мая сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Он выразил соболезнования родным и близким этого пациента. За сутки Covid-19 за заболели еще 75 человек.

За весь период пандемии на Ставрополье коронавирус был выявлен у 2086 человек Среди пациентов 189 - несовершеннолетних жителей региона.

Сейчас в тяжелом состоянии сейчас находятся 36 ставропольцев. В средней степени тяжести - 189 В общей сложности выздоровели 812 пациентов Скончался 41 человек.

Напоминаем, что в регионе действует обязательный масочный режим. А режим самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU