2020-05-26T15:27:36+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, что изменится в жизни жителей края с 1 июня

Стало известно, какие изменения ждут ставропольцев в первый день лета
Ася АСРЯН
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Здравницы КМВ начнут свою работу 1 июняЗдравницы КМВ начнут свою работу 1 июняФото: Евгения ГУСЕВА
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 июня в России открывается туристический сезон. Однако из –за коронавируса он будет идти в ограниченном формате.

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Пока правительство разрешило возобновить работу только санаториям с медицинской лицензией. Что касается ставропольских здравниц, то они начнут работу с 1 июня в режиме обсервации.

Планируется, что отдыхающие будут лечиться, проходить необходимые процедуры. Однако курортники не смогут покинуть территорию санатория.

Так, в режиме обсервации кавминводские здравницы проработают месяц. Немаловажный вопрос – как будут отдыхать этим летом школьники.

Сейчас детские оздоровительные учреждения также готовятся к летнему сезону. Несовершеннолетним ставропольцам разрешат находиться без защитных повязок. При этом отправиться на отдых дети могут только в своем крае.

С 1 июня 2020 года на 4% вырастут тарифы на коммунальные услуги. Также должникам будет намного сложнее утаить свои деньги от судебных приставов. Планируется, что служба получит доступ к сведениям обо всех видах банковских счетов.

Отметим, что сейчас приставы могут получить нужную информацию только по расчетным счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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