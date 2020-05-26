2020-05-26T15:14:42+03:00
Общество

В Пятигорске продолжили раздачу молочных наборов нуждающимся

Акцию собираются провести и на других территориях Ставрополья
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пятигорске продолжили раздачу молочных наборов. В общей сложности волонтеры передали 2576 пакетов нуждающимся гражданам. Среди получателей 1056 многодетных семей, одиноких матерей и семей с детьми-инвалидами, которые состоят на учете органов социальной защиты, сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

Раздачу осуществляет в рамках акции "Доброе сердце" предприятие из Кочубеевского района. Кроме нуждающихся семей, продукты получили пенсионеры с пенсией ниже прожиточного минимума.

Рост заболеваемости, запуск санаториев, спасение урожая: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

- В состав молочных продуктовых корзин вошли шесть наименований – молоко, сметана, творог, кефир, сливочное масло и сыр. После окончания оказания помощи нуждающимся жителям Пятигорска, молочными продуктами обеспечат также нуждающиеся категории граждан других территорий региона, - говорится в сообщении.

Инициативу в Пятигорске завершат 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе в Юго-Западном районе 27 мая отключат воду
В Минздраве Ставрополья назвали основной путь распространения коронавируса
На Ставрополье полицейского наказали за кражу имущества у задержанного
Депутат Госдумы от Ставрополья Михаил Кузьмин заразился коронавирусом
ВТБ заключил с аграриями СКФО кредитные соглашения на 2,5 млрд рублей
В Ставрополе рассказали, когда откроются детские оздоровительные лагеря
В Пятигорске продолжили раздачу молочных наборов нуждающимся
В Ставрополе рассказали, что изменится в жизни жителей края с 1 июня
В ВТБ в Северной Осетии рассказали, как помогают клиентам в условиях пандемии
В Ставрополе рассказали, где больше всего заболевших коронавирусом
На Ставрополье более 7 тысяч родителей получат повышенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
В Невинномысске начали бурить сваи для нового путепровода
Ставрополью выделили 1,5 млрд рублей на преодоление последствий коронавируса
Более 286 тысяч продуктовых наборов раздали на Ставрополье
На Ставрополье расширены меры господдержки арендаторов федерального имущества
В Ингушетии отмыли 250 миллионов рублей при учете электроэнергии
Больше 160 человек переселят из аварийного жилья в новое на Ставрополье
В Ставрополе отремонтировали две дороги
На Ставрополье скутерист с пассажиром попали под колеса машины
На Ставрополье построят еще один ветропарк за 8,4 млрд рублей
На Ставрополье искусственно увеличивают осадки
В Кисловодске два человека пострадали в аварии с автобусом
«Она не алкоголичка или наркоманка!»: звезды заступились за мать-вегана, морившую голодом дочь
В Чечне отменили введенный из-за коронавируса запрет на совершение никяха
В Ставрополе проверили, как магазины и аптеки соблюдают масочный режим
На Ставрополье от коронавируса скончался 41 человек
На Ставрополье запустили новый интернет-проект «Внимание, очаг аварийности!»
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 75 человек