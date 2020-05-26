В Пятигорске продолжили раздачу молочных наборов нуждающимся

26 Май 2020 2020-05-26T15:14:42+03:00

Акцию собираются провести и на других территориях Ставрополья

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В Пятигорске продолжили раздачу молочных наборов. В общей сложности волонтеры передали 2576 пакетов нуждающимся гражданам. Среди получателей 1056 многодетных семей, одиноких матерей и семей с детьми-инвалидами, которые состоят на учете органов социальной защиты, сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

Раздачу осуществляет в рамках акции "Доброе сердце" предприятие из Кочубеевского района. Кроме нуждающихся семей, продукты получили пенсионеры с пенсией ниже прожиточного минимума.

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- В состав молочных продуктовых корзин вошли шесть наименований – молоко, сметана, творог, кефир, сливочное масло и сыр. После окончания оказания помощи нуждающимся жителям Пятигорска, молочными продуктами обеспечат также нуждающиеся категории граждан других территорий региона, - говорится в сообщении.

Инициативу в Пятигорске завершат 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU