На Ставрополье полицейского наказали за кражу имущества у задержанного
На Ставрополье пресекли противоправную деятельность командира взвода полиции, лейтенанта Алексея Тё. В ходе оперативно-розыскной операции сотрудники ФСБ по краю установили его причастность к краже имущества задержанного гражданина, сообщает пресс-служба органа власти.
Так, 7 апреля 2019 года Тё тайно похитил у жителя края, который совершил правонарушение, деньги и имущество на 395 тысяч рублей. На основе материалов операции против полицейского возбудили уголовное дело по первой части 286 статьи и пункту "в" третьей части 158 статьи УК РФ.
26 мая 2020 года Пятигорский городской суд признал вину Тё. Ему дали два года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU