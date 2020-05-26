На Ставрополье полицейского наказали за кражу имущества у задержанного

26 Май 2020 2020-05-26T17:33:00+03:00

Алексей Тё взял у гражданина деньги и имущество на 395 тысяч рублей

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На Ставрополье пресекли противоправную деятельность командира взвода полиции, лейтенанта Алексея Тё. В ходе оперативно-розыскной операции сотрудники ФСБ по краю установили его причастность к краже имущества задержанного гражданина, сообщает пресс-служба органа власти.

Так, 7 апреля 2019 года Тё тайно похитил у жителя края, который совершил правонарушение, деньги и имущество на 395 тысяч рублей. На основе материалов операции против полицейского возбудили уголовное дело по первой части 286 статьи и пункту "в" третьей части 158 статьи УК РФ.

26 мая 2020 года Пятигорский городской суд признал вину Тё. Ему дали два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU