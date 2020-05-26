На Ставрополье выясняют причину гибели рыбы на Новомарьевском лимане

26 Май 2020 2020-05-26T18:46:06+03:00

Водоем находится в пользовании хозяйства СПК-колхоз «Волна» для выращивания товарной рыбы

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Накануне стало известно о гибели в Новомарьевском лимане рыбы и падеже птицы.

Водоем находится в пользовании хозяйства СПК-колхоз «Волна» для выращивания товарной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставрополья.

Позже министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрей Хлопянов рассказал, что специалисты произвели отбор проб воды из лимана. Причины произошедшего будут известны через неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU