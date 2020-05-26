2020-05-26T19:08:16+03:00
Общество

На Ставрополье противопаводковые мероприятия профинансировали почти на 750 млн рублей

На сегодняшний день 24 муниципалитета уже завершили корректировку документов территориального планирования, определив потенциально опасные для затопления зоны
Ася АСРЯН
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В этом году на берегоукрепление, расчистку русел рек, ремонт гидротехнических сооружений и другие работы в крае предусмотрено 747 млн. рублей.

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На сегодняшний день 24 района уже завершили корректировку документов территориального планирования.

Более того, эта работа в крае завершена на год раньше, чем по всей стране. Для таких зон, напомним, установлен ряд ограничений.

В частности, здесь запрещено строительство, расширение домов и приусадебных участков без инженерной подготовки земельных участков.

Основным условием выделения федеральных средств как раз является определение зон, страдающих от воздействия большой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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