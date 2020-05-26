На Ставрополье противопаводковые мероприятия профинансировали почти на 750 млн рублей
В этом году на берегоукрепление, расчистку русел рек, ремонт гидротехнических сооружений и другие работы в крае предусмотрено 747 млн. рублей.
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На сегодняшний день 24 района уже завершили корректировку документов территориального планирования.
Более того, эта работа в крае завершена на год раньше, чем по всей стране. Для таких зон, напомним, установлен ряд ограничений.
В частности, здесь запрещено строительство, расширение домов и приусадебных участков без инженерной подготовки земельных участков.
Основным условием выделения федеральных средств как раз является определение зон, страдающих от воздействия большой воды.
ИСТОЧНИК KP.RU