На Ставрополье расширят поддержку малого и среднего бизнеса
В этом году многие бизнесмены из-за коронавируса приостановили деятельность. Другие продолжают работать, но терпят убытки.
Помогают ли действующие меры в регионе и какие ещё механизмы нужны. Эти и другие вопросы предприниматели обсудили сегодня, 26 мая по видеосвязи с губернатором Владимиром Владимировым.
В крае уже немало сделано, чтобы помочь бизнесменам в непростые времена. Действуют налоговые послабления, выдаются льготные кредиты.
11 тысяч организаций обратились за отсрочками по уплате налогов. 330 предприятий получили беспроцентные займы на выплату зарплат.
ИСТОЧНИК KP.RU