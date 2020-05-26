На Ставрополье расширят поддержку малого и среднего бизнеса

26 Май 2020 2020-05-26T20:07:14+03:00

11 тысяч организаций обратились за отсрочками по уплате налогов. 330 предприятий получили беспроцентные займы на выплату зарплат

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В этом году многие бизнесмены из-за коронавируса приостановили деятельность. Другие продолжают работать, но терпят убытки.

Помогают ли действующие меры в регионе и какие ещё механизмы нужны. Эти и другие вопросы предприниматели обсудили сегодня, 26 мая по видеосвязи с губернатором Владимиром Владимировым.

В крае уже немало сделано, чтобы помочь бизнесменам в непростые времена. Действуют налоговые послабления, выдаются льготные кредиты.

11 тысяч организаций обратились за отсрочками по уплате налогов. 330 предприятий получили беспроцентные займы на выплату зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU