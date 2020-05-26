В Ставрополе почтили память жертв теракта 2010 года

26 Май 2020 2020-05-26T20:30:46+03:00

«КП-Северный Кавказ» вспоминает один из самых страшных дней в истории нашего города

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Сегодня, 26 мая в истории Ставрополя - печальная дата. Ровно 10 лет назад прогремел взрыв у стен Дворца культуры и спорта. Бесчеловечное и подлое преступление унесло жизни восьми человек, 57 – были ранены.

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- Эта наша общая трагедия. Рана, которая до сих пор болит. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами, - обратился губернатор Владимир Владимиров к землякам.

Глава региона добавил, что главная задача властей края, правоохранительных органов – сделать всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

«КП-Северный Кавказ» вспоминает один из самых страшных дней в истории нашего города. 26 мая 2010 года, в 18:45, в Ставрополе произошел теракт. Взрывное устройство сработало за 15 минут до начала концерта танцевального ансмабля «Вайнах» в ставропольском Дворце культуры.

Бомба, начиненная поражающими элементами, мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена под ивой неподалеку от входа в концертный зал и была приведена в действие дистанционно. На месте погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка.

Еще пятеро скончались в больницах. Более 50 человек получили ранения. Оперативная работа «Скорых» позволила избежать больших жертв. Помогали врачам и добровольцы, которые на своих машинах развозили истекающих кровью людей по больницам.

Взрыв у ДК стал самым кровавым терактом в истории Ставрополя. Следующий после взрыва день был объявлен днем траура.

ИСТОЧНИК KP.RU