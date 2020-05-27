Депутат Госдумы от Ставрополья Михаил Кузьмин заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от Ставропольского края Михаил Кузьмин заболел коронавирусом. О положительном результате теста он сообщил в соцсетях.
64-летний парламентарий чувствует себя отлично. Но тестирование показало наличие COVID-19. Форма коронавируса — легкая. Поэтому врачи отправили Кузьмина на амбулаторное лечение.
— Похоже, я подцепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду результатов дополнительных тестов. Думал вернуться на Ставрополье. Но прописали режим. Сижу дома на самоизоляции, — сказал депутат.
Позже парламентарий поблагодарил подписчиков за поддержку и уверил — скоро он вернется в строй.
ИСТОЧНИК KP.RU