Депутат Госдумы от Ставрополья Михаил Кузьмин заразился коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-26T23:30:00+03:00

Об этом парламентарий сообщил в соцсетях

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Депутат Госдумы от Ставропольского края Михаил Кузьмин заболел коронавирусом. О положительном результате теста он сообщил в соцсетях.

64-летний парламентарий чувствует себя отлично. Но тестирование показало наличие COVID-19. Форма коронавируса — легкая. Поэтому врачи отправили Кузьмина на амбулаторное лечение.

— Похоже, я подцепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат. Жду результатов дополнительных тестов. Думал вернуться на Ставрополье. Но прописали режим. Сижу дома на самоизоляции, — сказал депутат.

Позже парламентарий поблагодарил подписчиков за поддержку и уверил — скоро он вернется в строй.

ИСТОЧНИК KP.RU