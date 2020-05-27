На Ставрополье вводятся новые правила для движения большегрузов

27 Май 2020 2020-05-27T03:18:06+03:00

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В Ставропольском крае вводятся временные ограничения движения для большегрузов. О новых правилах рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта СК.

- С 15 июня по 15 августа 2020 года при дневной температуре выше 32 градусов тяжеловесный и крупногабаритный транспорт сможет передвигаться по региональным и межмуниципальным трассам с асфальтобетонным покрытием в период с 21 часа до 9 утра, - уточнили «Комсосольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе краевого миндора.

Однако есть ряд исключений. Ограничения не затронут пассажирские перевозки; перевозки грузов для борьбы со стихийными бедствиями или иными чрезвычайными происшествиями; транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, а также материалов для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Информацию о возможных маршрутах объезда министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья пообещало публиковать на своем официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU