2020-05-27T08:18:59+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 72 человека

Скончался 42 пациент
Ася АСРЯН
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В регионе скончался 42 человек от коронавирусаВ регионе скончался 42 человек от коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за сутки еще у 72 пациентов выявили диагноз коронавирусная инфекция.

Печальная новость: скончался еще один человек, зараженный инфекцией. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого ставропольца. Пока неизвестно в каком городе он проживал и кто он такой.

За весь период в регионе зафиксировано 2158 фактов заражения. 32 пациента с коронавирусом сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что на Ставрополье продолжает действовать обязательный масочный режим. А до 31 мая 2020 года продлен режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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