На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 72 человека
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за сутки еще у 72 пациентов выявили диагноз коронавирусная инфекция.
Печальная новость: скончался еще один человек, зараженный инфекцией. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого ставропольца. Пока неизвестно в каком городе он проживал и кто он такой.
За весь период в регионе зафиксировано 2158 фактов заражения. 32 пациента с коронавирусом сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, что на Ставрополье продолжает действовать обязательный масочный режим. А до 31 мая 2020 года продлен режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU