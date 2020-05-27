На Ставрополье в парке родился оленёнок
История началась еще осенью 2018 года, когда в невинномысском парке «Шерстяник» появились необычные обитатели. Туда заселили семейство алтайских оленей: маралов.
Кстати, европейскую разновидность грациозных животных называют благородным оленем, сибирскую – изюбрем, североамериканскую – вапити. Питаются эти олени травянистой растительностью, злаками, бобовыми.
Прошлым летом в «Шерстянике» на свет появился первый олененок. И вот в благородном семействе очередное пополнение. Об этом сообщил глава Невинномысска. Он добавил, что потомство принесла молодая, трехлетняя самочка.
И этот появившийся на свет малыш – её первый олененок. Сейчас мама и детеныш чувствуют себя хорошо.
На Ставрополье родился олененок. Видео из парка Шерстяник.
После того, когда режим самоизоляции закончится, ставропольцы смогут познакомиться с новым обитателем парка поближе.
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ИСТОЧНИК KP.RU