2020-05-27T10:38:22+03:00
Общество

На Ставрополье в парке родился оленёнок

После того, когда режим самоизоляции закончится, ставропольцы смогут познакомиться с новым обитателем парка поближе
Ася АСРЯН
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История началась еще осенью 2018 года, когда в невинномысском парке «Шерстяник» появились необычные обитатели. Туда заселили семейство алтайских оленей: маралов.

Кстати, европейскую разновидность грациозных животных называют благородным оленем, сибирскую – изюбрем, североамериканскую – вапити. Питаются эти олени травянистой растительностью, злаками, бобовыми.

Прошлым летом в «Шерстянике» на свет появился первый олененок. И вот в благородном семействе очередное пополнение. Об этом сообщил глава Невинномысска. Он добавил, что потомство принесла молодая, трехлетняя самочка.

И этот появившийся на свет малыш – её первый олененок. Сейчас мама и детеныш чувствуют себя хорошо.

На Ставрополье родился олененок. Видео из парка Шерстяник.

После того, когда режим самоизоляции закончится, ставропольцы смогут познакомиться с новым обитателем парка поближе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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