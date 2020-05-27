Инвалид-попрошайка и прохожий устроили поножовщину в центре Ставрополя

27 Май 2020 2020-05-27T10:32:17+03:00

Одного из участников столкновения увезли в больницу, другого - в отдел

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В Ставрополе произошла драка с применением ножа. Один из участников происшествия получил травмы из-за холодного оружия. Полиция работает на месте, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Драка произошла между попрошайкой на инвалидном кресле и пьяным прохожим. Они столкнулись недалеко от Дома культуры и спорта.

Как говорили ранее очевидцы, мужчины до происшествия вели себя неадекватно. Попрошайка ездил по парковке и собирал милостыню, а когда ему отказывали - реагировал агрессивно. Нетрезвый мужчина решил отобрать деньги у инвалида, и между ними завязалась драка.

Внезапно один из участников потасовки вытащил нож. Другие обстоятельства драки не разглашаются.

На место выехала полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали.

- По данному факту сотрудниками ОП № 1 Управления МВД России по городу Ставрополю проводится проверка, - сообщает МВД по Ставрополю.

Гражданина с ножом доставили в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU