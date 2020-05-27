Суд Ставрополья наказал липовых сотрудников ФСБ со снимком Медведева

27 Май 2020 2020-05-27T11:10:48+03:00

Фотография с бывшим премьер-министром была козырем одного из фигурантов дела

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На Ставрополье наказали Юрия Волкова и Александра Захарцева, причастных к мошенничеству. Сотрудники ФСБ по краю задокументировали покушение на хищение путем обмана денег в особо крупном размере. Они якобы помогали жителям края спасти от уголовной ответственности их родственника.

Как установили сотрудники ФСБ, Волков в переговорах с потенциальными клиентами представлялся генерал-майором органов безопасности и «Судьей Верховного Арбитражного Суда», «Членом комитета по распределению бюджета Ставропольского края», а также «Действительным членом академии национальной безопасности РФ». В подтверждение мужчина часто показывал удостоверение судьи и руководителя Управления по борьбе с коррупцией. Документы оказались фикцией.

У его напарника - Захарцева - были аргументы куда похлеще. Представляясь генерал-лейтенантом ФСБ России, он показывал поддельную фотографию с Дмитрием Медведевым.

- На основании переданных результатов ОРД, следственной частью по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении Волкова Ю.В. и Захарцева А.Ю. возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ, - говорится в сообщении.

Дело передали в Ленинский районный суд Ставрополя. Их вину признали и дали Волкову шесть лет исправительной колонии общего режима, а Захарцеву - 3,5 года в таком же учреждении.

Мужчины пытались обжаловать приговор, но Краевой суд оставил решение в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU