2020-05-27T11:31:48+03:00
Общество

В Пятигорске мужчина с пистолетом угрожал продавцу магазина

Он потребовал от женщины выдать деньги из кассового аппарата
Ася АСРЯН
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Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Разбой»Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Разбой»Фото: Архив "КП"
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Инцидент произошел в одном из крупных магазинов Пятигорска. Туда вошел пьяный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от продавца выдать деньги из кассового аппарата.

На тот момент в кассе находилось более 50-ти тысяч рублей. Продавщица стала звать на помощь охранников. Испугавшись, мужчина сбежал. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 41-летний местный житель.

Как показала экспертиза, пистолет был пневматическим. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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