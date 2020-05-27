В Пятигорске стройку на горе Машук будут контролировать экологи и блогеры
В Пятигорске продолжается строительство молодёжного многофункционального патриотического центра «Машук».
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что это самая обсуждаемая на сегодняшний день строительная площадка в крае. И это неудивительно: общественность тревожит судьба зеленых легких Пятигорска.
Напомним, что во время прямой линии со ставропольцами глава региона также затронул эту тему. А накануне об этом вновь говорили представители Минстроя, Минприроды, общественники и экологи.
Сотрудники министерств и эксперты больше часа сверяли документы, проверяли информацию из соцсетей. Различные замеры делали местные экологи. Тем временем, блогеры — вели прямую трансляцию. Расспрашивали о сохранности зеленых насаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU