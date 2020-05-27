В Пятигорске стройку на горе Машук будут контролировать экологи и блогеры

27 Май 2020 2020-05-27T11:29:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске продолжается строительство молодёжного многофункционального патриотического центра «Машук».

Почему люди с сахарным диабетом болеют тяжелой формой COVID-19 00:00 00:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что это самая обсуждаемая на сегодняшний день строительная площадка в крае. И это неудивительно: общественность тревожит судьба зеленых легких Пятигорска.

Напомним, что во время прямой линии со ставропольцами глава региона также затронул эту тему. А накануне об этом вновь говорили представители Минстроя, Минприроды, общественники и экологи.

Сотрудники министерств и эксперты больше часа сверяли документы, проверяли информацию из соцсетей. Различные замеры делали местные экологи. Тем временем, блогеры — вели прямую трансляцию. Расспрашивали о сохранности зеленых насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU