На Ставрополье экс-гендиректор фирмы спрятал от государства 3 млн рублей
Он уклонился от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское и пенсионное страхование работников организации
Изменить размер текста:
Бывший гендиректор ООО «Невинномысская Шерсть» стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
Так, с мая 2016 по январь 2017 года он уклонился от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское и пенсионное страхование работников организации.
Общая сумма задолженности по страховым взносам составила более 3 миллионов рублей. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU