На Ставрополье экс-гендиректор фирмы спрятал от государства 3 млн рублей

27 Май 2020 2020-05-27T11:53:17+03:00

Он уклонился от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское и пенсионное страхование работников организации

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Бывший гендиректор ООО «Невинномысская Шерсть» стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Так, с мая 2016 по январь 2017 года он уклонился от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское и пенсионное страхование работников организации.

Общая сумма задолженности по страховым взносам составила более 3 миллионов рублей. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU