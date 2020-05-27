На Ставрополье наказали троих полицейских за получение взятки

27 Май 2020 2020-05-27T12:46:21+03:00

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На Ставрополье пресекли противоправную деятельность заместителя начальника отдела – начальника полиции ОМВД России по Невинномысску подполковника полиции Гальченко А., начальника ОУР ОМВД России по Невинномысску подполковника полиции Фисуна О. и его заместителя подполковника полиции Канукова В. Б.

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По данным следствия, они причастны к мошенничеству, а также к получению взяток от жителей региона. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело. Во время следствия Кануков полностью признал свою вину.

Суд назначил ему 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах внутренних дел и должности федеральных, гражданских служащих, связанных с осуществлением функций представителя власти на два года.

Гальченко получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. А также ему предстоит заплатить 300 тысяч рублей штрафа.

Его на три года лишили права занимать должности в органах внутренних дел и должности федеральных, гражданских служащих, связанных с осуществлением функций представителя власти

Фисуну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Приговор был обжалован прокуратурой края.

26 мая 2020 года краевой суд признал Гальченко виновным в получении взятки и назначил 7 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU