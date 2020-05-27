Фонд имени Кадырова подарил районным больницам десять реанимобилей

27 Май 2020 2020-05-27T14:01:42+03:00

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В Чечне появились десять новых реанимобилей. Специализированные машины закупил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

- Я с удовольствием принял участие в церемонии вручения спецтранспорта в Грозном. Помимо оснащения автомобилей самым современным оборудованием, предусмотрена возможность проведения мониторинга тяжёлых пациентов на догоспитальном этапе, - написал Кадыров.

РОФ им. А-Х. Кадырова приобрёл ещё 10 современных реанимобилей класса "С" для больниц ЧР..

Как отметил лидер Чечни, ранее РОФ передал более 40 специализированных машин класса "В" и "С" республиканской "Скорой помощи". Эти десять реанимобилей распределят по девяти районным больницам республики и одной городской больницы Аргуна.

По состоянию на 27 мая в Чеченской Республике зафиксировали 1152 случая инфицирования. Местные врачи вылечили 698 пациентов, но 13 - им не удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU