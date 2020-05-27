На Ставрополье вчетверо увеличены средства на заключение социальных контрактов

27 Май 2020 2020-05-27T14:18:17+03:00

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На Ставрополье уже седьмой год органы социальной защиты предоставляют такую меру государственной социальной поддержки, как социальные контракты.

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Она дает возможность семьям с детьми или одиноким ставропольцам за счет краевой казны самостоятельного справиться с трудной жизненной ситуацией.

Программа контракта для каждой семьи составляется индивидуальная, исходя из конкретных обстоятельств. Например, средства выделяются на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.

Если в прошлые годы заключалось около 100 социальных контрактов в год, то сейчас их ожидается не менее 200. С начала года уже заключено 112 таких контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU