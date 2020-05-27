2020-05-27T14:42:22+03:00
Общество

В Пятигорске врачи спасли школьнику поврежденную ногу

Во время прогулки на велосипеде он упал так, что рукоятка руля, словно в масло, вошла в мягкие ткани ноги ребенка, повредив бедренную артерию
Ася АСРЯН
Поделиться:
Врачи провели операцию по удалению тромбов, восстановлению артерии и кровотока, взяв для «заплатки» часть веныВрачи провели операцию по удалению тромбов, восстановлению артерии и кровотока, взяв для «заплатки» часть веныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Пятигорске в городской больницы №1 в начале этого года открылся региональный сосудистый центр.

Высокая смертность, заболевший депутат и финансы: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Всего за несколько месяцев специалисты центра спасли сотни жизней. Они берутся за самые сложные случаи, и от их действий и профессионализма зависит будущее здоровье попавших в их руки пациентов.

Так, в сосудистый центр доставили 9-летнего мальчика. Во время прогулки на велосипеде он упал так, что рукоятка руля, словно в масло, вошла в мягкие ткани ноги ребенка, повредив бедренную артерию. Бригада скорой помощи смогла отпилить руль и доставила мальчика в больницу.

Специалисты Центра ставили себе задачу не просто спасти жизнь маленькому пациенту, но поставить его на ноги, сохранив конечность и надежду на полноценную жизнь.

Врачи провели операцию по удалению тромбов, восстановлению артерии и кровотока, взяв для «заплатки» часть вены. Сегодня маленький пациент идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МинЖКХ Ставрополья разъяснили начисление пеней и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг
В Ставрополе запустили семейные конкурсы онлайн
В Ставрополе депутаты заслушали отчет врио главы города Дмитрия Семенова
В Ставрополе суд оставил за решёткой лжегенералов ФСБ
Глава Дагестана сообщил о ситуации с коронавирусом в республике
В Пятигорске врачи спасли школьнику поврежденную ногу
На Ставрополье вчетверо увеличены средства на заключение социальных контрактов
«Забудьте, что такое отдых»: Кадыров призвал врачей отказаться от отпусков
Фонд имени Кадырова подарил районным больницам десять реанимобилей
Рамзан Кадыров призвал борцов с COVID-19 отказаться от отпусков
На Ставрополье за сутки выздоровели 54 человека с коронавирусом
На Ставрополье в индустриальном парке начали шить многоразовые маски и молодежные худи
На Ставрополье наказали троих полицейских за получение взятки
На Ставрополье экс-гендиректор фирмы спрятал от государства 3 млн рублей
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
В Пятигорске стройку на горе Машук будут контролировать экологи и блогеры
В Пятигорске мужчина с пистолетом угрожал продавцу магазина
Суд Ставрополья наказал липовых сотрудников ФСБ со снимком Медведева
На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 42
Инвалид-попрошайка и прохожий устроили поножовщину в центре Ставрополя
На Ставрополье провели проверки по соблюдению режима самоизоляции