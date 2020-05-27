В Пятигорске врачи спасли школьнику поврежденную ногу
В Пятигорске в городской больницы №1 в начале этого года открылся региональный сосудистый центр.
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Всего за несколько месяцев специалисты центра спасли сотни жизней. Они берутся за самые сложные случаи, и от их действий и профессионализма зависит будущее здоровье попавших в их руки пациентов.
Так, в сосудистый центр доставили 9-летнего мальчика. Во время прогулки на велосипеде он упал так, что рукоятка руля, словно в масло, вошла в мягкие ткани ноги ребенка, повредив бедренную артерию. Бригада скорой помощи смогла отпилить руль и доставила мальчика в больницу.
Специалисты Центра ставили себе задачу не просто спасти жизнь маленькому пациенту, но поставить его на ноги, сохранив конечность и надежду на полноценную жизнь.
Врачи провели операцию по удалению тромбов, восстановлению артерии и кровотока, взяв для «заплатки» часть вены. Сегодня маленький пациент идет на поправку.
ИСТОЧНИК KP.RU