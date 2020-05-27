2020-05-27T15:15:11+03:00
Общество

В Ставрополе суд оставил за решёткой лжегенералов ФСБ

Один из них хвастался "личным знакомством" с Дмитрием Медведевым
Ася АСРЯН
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Ставропольский краевой суд не изменил приговор злоумышленникам, выдававшим себя за генералов ФСБ,

По данным следствия, Юрий Волков и Александр Захарцев предлагали за вознаграждение помочь избежать уголовной ответственности и разобраться с судебными спорами.

Волков представлялся генерал-майором ФСБ. Он также без стеснений, удачно выдумал себе несколько должностей.

Среди них – «председатель Независимой общероссийской комиссии по борьбе с коррупцией», «судья Верховного арбитражного суда» и другие. Он также хвастался поддельными совместными снимками с экс- премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Его подельник Александр Захарцев называл себя сотрудником центрального аппарата ФСБ России в звании генерал-лейтенанта.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Ставрополя признал вину мужчин в мошенничестве. Волкова осудили на 6 лет, а Захарцева приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима.

Злоумышленники обжаловали решение суда, но 26 мая краевой суд оставил приговор в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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