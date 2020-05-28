Бригада из Москвы прилетела в Северную Осетию спасать пациентов с COVID-19
Медицинская бригада из Москвы на 2 недели прилетела в Северную Осетию спасать пациентов с коронавирусом. В Минздраве РСО-Алания уточнили, что во главе с Константином Покровским прибыли 6 врачей, у которых есть ценный опыт лечения инфицированных COVID-19 в Москве и Московской области. Именно Константин Александрович координировал работу одного из инфекционных госпиталей столицы.
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- В профессионализме наших коллег из Осетии мы не сомневаемся, но хотим поделиться опытом организации работы ковид-центров. Надеемся, наше сотрудничество будет полезно как докторам республики, так и нам,- сказал Покровский.
Кроме того, республиканские больницы получили медикаменты для лечения коронавируса на 55 млн рублей.
По информации местного управления Роспотребнадзора, в Северной Осетии зарегистрировано 2858 (+51) случаев заражения. В том числе 44 летальных исхода и 1660 выздоровления.
На помощь врачам Осетии прилетела бригада из Москвы.Видео: Министерство здравоохранения РСО-Алания
ИСТОЧНИК KP.RU