Бригада из Москвы прилетела в Северную Осетию спасать пациентов с COVID-19

28 Май 2020 2020-05-28T11:05:55+03:00

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Медицинская бригада из Москвы на 2 недели прилетела в Северную Осетию спасать пациентов с коронавирусом. В Минздраве РСО-Алания уточнили, что во главе с Константином Покровским прибыли 6 врачей, у которых есть ценный опыт лечения инфицированных COVID-19 в Москве и Московской области. Именно Константин Александрович координировал работу одного из инфекционных госпиталей столицы.

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- В профессионализме наших коллег из Осетии мы не сомневаемся, но хотим поделиться опытом организации работы ковид-центров. Надеемся, наше сотрудничество будет полезно как докторам республики, так и нам,- сказал Покровский.

Кроме того, республиканские больницы получили медикаменты для лечения коронавируса на 55 млн рублей.

По информации местного управления Роспотребнадзора, в Северной Осетии зарегистрировано 2858 (+51) случаев заражения. В том числе 44 летальных исхода и 1660 выздоровления.

На помощь врачам Осетии прилетела бригада из Москвы.Видео: Министерство здравоохранения РСО-Алания

ИСТОЧНИК KP.RU