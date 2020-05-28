2020-05-28T12:45:35+03:00
Происшествия

Осетинского министра природных ресурсов взяли под арест

Прокуратура республики провела проверку и нашла урон бюджету на 406 млн
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-АланияФото: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания
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В Северной Осетии завели уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий" на министра природных ресурсов и экологии Чермена Мамиева. Прокуратура вместе с республиканским ФСБ провела проверку и нашла значительные нарушения.

Так, в мае прошлого года Минприроды РСО-Алания заключило госконтракт на 406 млн рублей с коммерческой организацией. Та обязалась утилизировать отходы Унальского хвостохранилища". Солидную сумму за работу власти выделили в рамках реализации национального проекта "Экология". Вот только как оказалось, у подрядчика не было даже лицензии, чтобы ликвидировать отходы 2 класса опасности. Да и проектно-сметную документацию провел орган, не имевший на то право. И министр Черменов знал, что условия контракта нарушены, отходы не утилизированы, а значит главная цель не достигнута. Но все равно подписал все бумаги, в полной мере заплатив подрядчику.

- В результате его действий бюджету республики причинен ущерб на сумму порядка 406 млн рублей, - подчеркнули в прокуратуре Северной Осетии.

Чермен Мамиев арестован до 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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