2020-05-28T12:46:44+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина с ножом вымогал деньги и секс

Но ему дали только парочку статей УК РФ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Изобильненском районе закончили расследовать дело станичного грабителя. 30-летнему жителю Новотроицкой вменяют ответственность по трем статьям УК РФ, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Согласно выводам следствия, вечером 20 февраля на улице мужчина схватил 16-летнюю девочку за капюшон и, угрожая ножом, потребовал деньги. Позже он повел подростка в безлюдное место - там хотел ее изнасиловать. Но девочка смогла вырваться из лап злоумышленника.

В тот же вечер станичный грабитель напал на 58-летнюю женщину. После несколько ударов по лицу, схватив жертву за шею, он потребовал от нее деньги и ценности. Но и эта пострадавшая смогла вырваться и убежать. Чтобы злоумышленник не бросился в погоню, она бросила сумку, в которой были телефон за 2,6 тысяч рублей, чехол от телефона, две сим-карты и 1050 рублей наличными.

Житель Новотроицкой ранее был судим.

- Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частей 1 и 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 3 статьи 30, пункта «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование), - говорится в сообщении.

Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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