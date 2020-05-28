В Ессентуках коронавирусом заразился еще один врач

28 Май 2020 2020-05-28T13:47:13+03:00

Всего за сутки в городе выявили 4 случая заболевания

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В Ессентуках COVID-19 заболел врач. Он стал четвертым инфицированным за сутки в городе, сообщил мэр Александр Некристов.

За все время коронавирусом заразились 68 человек, один пациент умер.

- 104 горожанина побывали в контакте с заболевшими, их здоровье на контроле у Роспотребнадзора. 17 выздоровевших, - говорится в посте градоначальника.

По состоянию на 28 мая на Ставрополье выявили 2238 пациентов с COVID-19, за сутки коронавирус нашли у 80 человек. Среди инфицированных 201 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 34 жителя края, еще 192 - в средней степени тяжести.

За весь период выздоровели и сняты с медицинского наблюдения 920 пациентов. Скончались 43 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU