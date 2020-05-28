На Ставрополье в период пандемии вдвое выросло число малоимущих

28 Май 2020 2020-05-28T14:36:36+03:00

Планируется увеличить размер социальных выплат малоимущим семьям с 6 до 15 тысяч рублей

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На Ставрополье в два раза увеличилось количество малоимущих получателей соцвыплат. А именно, в крае на сегодняшний день заключено 200 соцконтрактов.

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До начала коронавирусной инфекции в нашем регионе было заключено 100 социальных контрактов с малоимущими гражданами. Суммы выплат на каждого получателя тоже увеличены вдвое: с 50 до 100 тысяч рублей.

Для этого объем бюджетных средств в 2020 году увеличили в 4 раза: с 5 до 20 миллионов рублей.

В будущем на Ставрополье планируют увеличить размер соцвыплат малоимущим семьям с 6 до 15 тысяч рублей. План по расходам на эти цели из регионального бюджета уже увеличен вдвое: с 59 до 120 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за коронавируса в крае в короткие сроки был организован ряд производств. На базе 14 организаций налажено производство немедицинских защитных масок для лица. Начат выпуск бахил.

А также запущено производство для медиков защитных костюмов и комплектующих для аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU