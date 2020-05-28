Танцоры лезгинки перекрыли движение во дворе Ставрополя

28 Май 2020 2020-05-28T14:44:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе молодые люди перегородили дорогу во дворе танцами. Группа парней исполняла лезгинку в 5 утра на проспекте Кулакова, 63/3. Видео инцидента выложили очевидцы, которых разбудили крики гуляющих.

В кадр попали восемь человек. Пять из них - непосредственные исполнители горячей лезгинки, двое - операторы, еще один отстранился неподалеку. Как отмечают жители дома, молодые люди танцевали полночи, но стали особенно громкими ближе к утру.

Лезгинка в полпятого утра.

Ранее в Ставрополе засняли других мужчин, которые танцевали на улице Рогожникова, недалеко от церкви. Позже участники гульбища попали в ДТП - водитель, он же оператор с земли, зацепил припаркованную машину. Однако виновник аварии всячески отрицал вину и от медосвидетельствования отказался. За это ему светит уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

ИСТОЧНИК KP.RU