2020-05-28T14:44:31+03:00
Происшествия

Танцоры лезгинки перекрыли движение во дворе Ставрополя

Инцидент попал на видео
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе молодые люди перегородили дорогу во дворе танцами. Группа парней исполняла лезгинку в 5 утра на проспекте Кулакова, 63/3. Видео инцидента выложили очевидцы, которых разбудили крики гуляющих.

В кадр попали восемь человек. Пять из них - непосредственные исполнители горячей лезгинки, двое - операторы, еще один отстранился неподалеку. Как отмечают жители дома, молодые люди танцевали полночи, но стали особенно громкими ближе к утру.

Лезгинка в полпятого утра.

Ранее в Ставрополе засняли других мужчин, которые танцевали на улице Рогожникова, недалеко от церкви. Позже участники гульбища попали в ДТП - водитель, он же оператор с земли, зацепил припаркованную машину. Однако виновник аварии всячески отрицал вину и от медосвидетельствования отказался. За это ему светит уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

ИСТОЧНИК KP.RU

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