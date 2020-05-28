Администрацию Кисловодска проверят из-за мемориала "Воинской Славы"

28 Май 2020 2020-05-28T15:11:17+03:00

Мероприятия учредили после обращения офицера в запасе

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Следователи отреагировали на обращение жителя Кисловодска. В ходе мониторинга сведений СМИ пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью заметила обращение участника боевых действий, офицера в запасе, в котором он говорил об аварийном состоянии мемориального комплекса "Воинской Славы".

Автор обращения отметил, что памятник войны и территория около него походят на свалку: неубранный мусор и памятник, обветшалый и изуродованный неустановленными вандалами.

- Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил следственному отделу по городу Кисловодску провести процессуальную проверку по вышеизложенным доводам в администрации Кисловодска, - говорится в сообщении ведомства.

Действиям (или бездействию) ответственных чиновников дадут уголовно-правовую оценку. Следователям придется разобраться, почему территорию не благоустраивали, а памятник не ремонтировали.

После примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU