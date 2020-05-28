На Ставрополье самозанятым предложат добровольно платить налоги
В Ставропольском крае приняли закон о самозанятых. Так, с 1 июля регион станет участником эксперимента по налогообложению горожан, которые получают доход от своей деятельности. Однако, не регистрируются в качестве ИП.
А если подробнее, то этот закон коснется нянечек, кондитеров, репетиторов, парикмахеров, людей, оказывающих услуги по уборке помещений, и других.
Предположительно, этот эксперимент продлится до 31 января 2028 года.
После чего самозанятые ставропольцы смогут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе через мобильное приложение и платить минимальный налог 4%, если они оказывают услуги и продают товары гражданам, или 6%, если работают с организациями.
ИСТОЧНИК KP.RU