2020-05-28T16:27:36+03:00
Общество

На Ставрополье самозанятым предложат добровольно платить налоги

Этот закон коснется нянечек, кондитеров, репетиторов, парикмахеров, людей, оказывающих услуги по уборке помещений и т.д.
Ася АСРЯН
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Предположительно, этот эксперимент продлится до 31 января 2028 годаПредположительно, этот эксперимент продлится до 31 января 2028 годаФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Ставропольском крае приняли закон о самозанятых. Так, с 1 июля регион станет участником эксперимента по налогообложению горожан, которые получают доход от своей деятельности. Однако, не регистрируются в качестве ИП.

А если подробнее, то этот закон коснется нянечек, кондитеров, репетиторов, парикмахеров, людей, оказывающих услуги по уборке помещений, и других.

Предположительно, этот эксперимент продлится до 31 января 2028 года.

После чего самозанятые ставропольцы смогут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе через мобильное приложение и платить минимальный налог 4%, если они оказывают услуги и продают товары гражданам, или 6%, если работают с организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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