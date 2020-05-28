На Ставрополье самозанятым предложат добровольно платить налоги

28 Май 2020 2020-05-28T16:27:36+03:00

Предположительно, этот эксперимент продлится до 31 января 2028 года Фото: Анастасия ОСИПОВА

Этот закон коснется нянечек, кондитеров, репетиторов, парикмахеров, людей, оказывающих услуги по уборке помещений и т.д.

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В Ставропольском крае приняли закон о самозанятых. Так, с 1 июля регион станет участником эксперимента по налогообложению горожан, которые получают доход от своей деятельности. Однако, не регистрируются в качестве ИП.

А если подробнее, то этот закон коснется нянечек, кондитеров, репетиторов, парикмахеров, людей, оказывающих услуги по уборке помещений, и других.

Предположительно, этот эксперимент продлится до 31 января 2028 года.

После чего самозанятые ставропольцы смогут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе через мобильное приложение и платить минимальный налог 4%, если они оказывают услуги и продают товары гражданам, или 6%, если работают с организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU