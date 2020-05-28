2020-05-28T16:46:53+03:00
Общество

Пчелы окружили машину в Ставрополе

Видео попало в сеть
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе водители не смогли пробраться к своим машинам. Пчелы облюбовали белую "Приору" и все, что было рядом. Видео, как насекомые кружат над машиной, выложили в социальных сетях свидетели окружения.

Инцидент произошел на юге Ставрополя после полудня.

Пчелы оккупировали машину.

- Не знаю, откуда пчёлы прилетели. Может быть, из какого-то авто, может просто летели мимо и решили обосноваться в машине, - пишет автор ролика.

По всей видимости, пчелы летели за маткой, которая искала рою новый дом.

Как уверяют в МЧС Ставрополья, очевидцам ситуации, если они хотят помочь автолюбителям, надо позвонить дежурному по номеру "112" и оставить заявку с точным адресом. Позже в ведомстве примут решение, кто должен помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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