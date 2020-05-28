2020-05-28T17:09:01+03:00
Общество

На Ставрополье предотвратили аварию с пассажирской маршруткой

Всего за три часа рейда правоохранителям удалось проверить около 200 единиц транспорта
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
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Правоохранители во время очередного рейда рядом с поселком Темнореченский остановили неисправную пассажирскую маршрутку.

Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. Маршрутка в любой момент могла стать неуправляемой.

У транспорта оказалось неисправно рулевое управление. Всего за три часа рейда правоохранителям удалось проверить около 200 единиц транспорта. Составлено 90 административных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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