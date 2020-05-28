На Ставрополье предотвратили аварию с пассажирской маршруткой
Всего за три часа рейда правоохранителям удалось проверить около 200 единиц транспорта
Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
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Правоохранители во время очередного рейда рядом с поселком Темнореченский остановили неисправную пассажирскую маршрутку.
Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. Маршрутка в любой момент могла стать неуправляемой.
У транспорта оказалось неисправно рулевое управление. Всего за три часа рейда правоохранителям удалось проверить около 200 единиц транспорта. Составлено 90 административных материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU