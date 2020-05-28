В Ставрополе вандалы повредили более ста остановок

28 Май 2020 2020-05-28T17:43:18+03:00

Администрация Ставрополя напоминает, что не стоит забывать и о том, что во многих местах города установлены камеры наблюдения

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе за год вандалы повреждают более ста остановочных павильонов. Так, на днях неизвестные разбили стекло у новой остановки в Юго-Западном районе. Администрация Ставрополя напоминает, что не стоит забывать и о том, что во многих местах города установлены камеры наблюдения.

Действия вандалов чреваты штрафом до 40 тысяч рублей или даже арестом на срок до трех месяцев.

А если злоумышленников было несколько, то им может грозить ограничение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее "Комсомолка" писала, что в рамках операции «Автобус» в трех районах Ставрополья сотрудники ГИБДД по краю провели рейды по профилактике нарушений, допускаемых водителями пассажирского автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU