На осетинского певца и COVID-диссидента завели 4 уголовное дело

28 Май 2020 2020-05-28T17:51:49+03:00

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Оперному певцу и COVID-диссиденту, который собрал на митинге во Владикавказе почти 2 тысячи человек, предъявили новое обвинение в хулиганстве. Против Вадима Чельдиева уже расследуется 3 уголовных дела о призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК), распространении фейковой инфрмации о коронавирусе (статья 207.1 УК) и применении насилия против сотрудника Центра «Э» во время задержания в Санкт-Петербурге (часть 1 статьи 318 УК).

Кстати, Вадим Чельдиев включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Напомним, что певец убеждал земляков, что коронавируса не существует, подстрекая к проведению несанкционированного митинга против ограничений по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU