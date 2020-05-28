В Дагестане врачи пожаловались в СК, оставшись без обещанных выплат

28 Май 2020 2020-05-28T19:23:07+03:00

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В Дагестане врачи клиники №5 города Махачкала пожаловались в сети, что не получили обещанные стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19. А напрямую следователям пожаловались с той же проблемой и медики Тарумовской центральной районной больницы. СК РД разбирается, кто виноват в проблеме и кому за нарушение придется отвечать.

Как следует из сообщения пресс-службы следственного комитета Дагестана, устанавливается размер долга перед медицинским персоналом обеих медучреждений. А также обстоятельства, при которых задолженность образовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU