Военная авиация готовится к параду в Ставрополе

28 Май 2020 2020-05-28T19:42:21+03:00

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В Ставрополе 24 июня пройдет отложенный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, запланированный на 9 мая. Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа военная авиация уже готовится к выступлению. Задействовано почти 30 самолетов Су-25. Включая новейшую модификацию Су-25СМ3. Тренировки проходят на высотах от 200 до 600 метров над землей.

- Экипажи штурмовой авиации приступили к подготовке демонстрационных пролетов, - говорят в ведомстве.

Кроме того, запланированы торжественные шествия войск с задействованием военной техники. Всего в регионах ЮВО в празднике поучаствуют 43 тысячи военных и 800 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU