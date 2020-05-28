Военная авиация готовится к параду в Ставрополе
В Ставрополе 24 июня пройдет отложенный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, запланированный на 9 мая. Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа военная авиация уже готовится к выступлению. Задействовано почти 30 самолетов Су-25. Включая новейшую модификацию Су-25СМ3. Тренировки проходят на высотах от 200 до 600 метров над землей.
- Экипажи штурмовой авиации приступили к подготовке демонстрационных пролетов, - говорят в ведомстве.
Кроме того, запланированы торжественные шествия войск с задействованием военной техники. Всего в регионах ЮВО в празднике поучаствуют 43 тысячи военных и 800 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU