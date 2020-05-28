2020-05-28T19:42:21+03:00
Общество

Военная авиация готовится к параду в Ставрополе

24 июня пройдет праздник в честь 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе 24 июня пройдет отложенный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, запланированный на 9 мая. Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа военная авиация уже готовится к выступлению. Задействовано почти 30 самолетов Су-25. Включая новейшую модификацию Су-25СМ3. Тренировки проходят на высотах от 200 до 600 метров над землей.

- Экипажи штурмовой авиации приступили к подготовке демонстрационных пролетов, - говорят в ведомстве.

Кроме того, запланированы торжественные шествия войск с задействованием военной техники. Всего в регионах ЮВО в празднике поучаствуют 43 тысячи военных и 800 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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