2020-05-28T20:00:04+03:00
Происшествия

Суд отпустил домой фигурантку "дела Арашуковых"

Топ-менеджер ставропольского филиала "Газпрома" переведена из СИЗО под домашний арест
Евгения СОКОРЕВА
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Оба Арашукова вину так и не призналиОба Арашукова вину так и не признали
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Апелляционный суд Москвы отпустил под домашний арест топ-менеджера филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ирину Валешней. Она работала в Минераловодском районе. А сегодня проходит по "делу Арашуковых" как соучастница в хищении денег и член банды, обкрадывавшая абонентов. Главой преступной группы был Рауль Арашуков, которому вменяли кражу 30 млрд рублей у газовой компании. Но теперь в обвинении этой статьи нет.

Его сын и бывший сенатор от КЧР Рауф участвовал в ОПГ и, по данным следствия, "заказал" зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Оба Арашукова не считают себя виновными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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