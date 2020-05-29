В Пятигорске на крупного чиновника администрации завели дело

29 Май 2020 2020-05-29T12:31:01+03:00

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Следственный комитет по Ставрополью открыл уголовное дело против бывшего работника администрации Пятигорска Андрея Гребенюкова. Экс-начальника управления имущественных отношений подозревают в халатности, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, чиновник не осуществлял муниципальный земельный контроль за нецелевым использованием лицами муниципальных земельных участков. В марте, сентябре и октябре 2019 года в Пятигорске выявили незаконное размещение твердых коммунальных и строительных отходов в лесополосе.

Свалки долго не убирали. В итоге природе нанесли вред на сумму свыше 36 миллионов рублей.

Кроме того, мужчина ничего не сделал с нелегальным кафе и самовольными объектами в городе.

- Гребенюкова подозревают в нарушении части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность), - говорится в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU