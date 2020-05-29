В Пятигорске на крупного чиновника администрации завели дело
Следственный комитет по Ставрополью открыл уголовное дело против бывшего работника администрации Пятигорска Андрея Гребенюкова. Экс-начальника управления имущественных отношений подозревают в халатности, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установили следователи, чиновник не осуществлял муниципальный земельный контроль за нецелевым использованием лицами муниципальных земельных участков. В марте, сентябре и октябре 2019 года в Пятигорске выявили незаконное размещение твердых коммунальных и строительных отходов в лесополосе.
Свалки долго не убирали. В итоге природе нанесли вред на сумму свыше 36 миллионов рублей.
Кроме того, мужчина ничего не сделал с нелегальным кафе и самовольными объектами в городе.
- Гребенюкова подозревают в нарушении части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность), - говорится в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU