В Черкесске поймали объявленного в розыск фигуранта дела
Полицейские из Карачаево-Черкесии задержали жителя Кабардино-Балкарии, объявленного в розыск. 38-летнего мужчину подозревают в хранении наркотиков. От правоохранительных органов он скрывался в Черкесске, передает пресс-служба МВД по КЧР.
- Мужчина разыскивался ОМВД России по городу Пятигорску по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), - говорится в сообщении.
Судом фигуранту дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В розыске он был с 2 мая.
Злоумышленника передали в Пятигорск.
ИСТОЧНИК KP.RU