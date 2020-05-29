В Черкесске поймали объявленного в розыск фигуранта дела

29 Май 2020 2020-05-29T13:02:21+03:00

Его подозревают в хранении наркотиков

Изменить размер текста: A A

Полицейские из Карачаево-Черкесии задержали жителя Кабардино-Балкарии, объявленного в розыск. 38-летнего мужчину подозревают в хранении наркотиков. От правоохранительных органов он скрывался в Черкесске, передает пресс-служба МВД по КЧР.

- Мужчина разыскивался ОМВД России по городу Пятигорску по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), - говорится в сообщении.

Судом фигуранту дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В розыске он был с 2 мая.

Злоумышленника передали в Пятигорск.

ИСТОЧНИК KP.RU