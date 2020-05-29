В Ставрополе магазин завысил цены на хлеб и гречневую крупу
В краевом центре продолжают мониторить цены на товары первой необходимости. Как показывают результаты проверок, в целом владельцы торговых сетей оказались законопослушными и не стали менять ценники из-за ситуации с коронавирусом.
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Но не обошлось без бизнесменов, которые попытались разбогатеть на трудностях земляков. Так, местные предприниматели умудрились завысить цены до трети от закупочной.
Например, в одном из магазинов краевого центра наценка на хлеб составила 36%, на гречневую крупу – 32%.
Хозяева этих торговых павильонов получили предписания. Если они откажутся переписать ценники, администрация Ставрополя обратится в ФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU