На Ставрополье более 115 тыс семей с детьми получают соцвыплаты

29 Май 2020 2020-05-29T15:04:36+03:00

Все положенные нуждающимся семьям выплаты в Ставропольском крае предоставлены в срок и в полном объеме Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Минтруд разъяснил изменения по мерам поддержки семей с детьми

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Более 115 тысяч семей с детьми получают различные виды социальной поддержки.

А в 2020 году более 13 тысяч ставропольских получили ежемесячную выплату, которая назначается в случае рождения третьего малыша или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста.

Размер пособия вырос почти на две тысячи рублей и достиг 9 тысяч 843 рубля. Все положенные нуждающимся семьям выплаты предоставлены в полном объеме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье самозанятым предложат добровольно платить налоги.

Этот закон коснется нянечек, кондитеров, репетиторов, парикмахеров, людей, оказывающих услуги по уборке помещений и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU