На Ставрополье более 115 тыс семей с детьми получают соцвыплаты
Более 115 тысяч семей с детьми получают различные виды социальной поддержки.
А в 2020 году более 13 тысяч ставропольских получили ежемесячную выплату, которая назначается в случае рождения третьего малыша или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста.
Размер пособия вырос почти на две тысячи рублей и достиг 9 тысяч 843 рубля. Все положенные нуждающимся семьям выплаты предоставлены в полном объеме.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье самозанятым предложат добровольно платить налоги.
Этот закон коснется нянечек, кондитеров, репетиторов, парикмахеров, людей, оказывающих услуги по уборке помещений и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU