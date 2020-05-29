В Ставрополе водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде

29 Май 2020 2020-05-29T14:07:54+03:00

Школьницу доставили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение

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Инцидент произошел в краевом центре на улице Пономарева. Водитель автомобиля Kia Sportage выехал на дорогу с прилегающей территории, сбил велосипедистку. Восьмилетняя девочка получила ушиб левого коленного сустава.

Школьницу доставили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

По данным ведомства, что на девочке во время поездки не было велошлема, наколенников, налокотников.

Всего в Ставрополе зафиксировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних. Сотрудники ГИБДД призывают горожан соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU