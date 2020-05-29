В Ставрополе водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде
Инцидент произошел в краевом центре на улице Пономарева. Водитель автомобиля Kia Sportage выехал на дорогу с прилегающей территории, сбил велосипедистку. Восьмилетняя девочка получила ушиб левого коленного сустава.
Школьницу доставили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.
По данным ведомства, что на девочке во время поездки не было велошлема, наколенников, налокотников.
Всего в Ставрополе зафиксировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних. Сотрудники ГИБДД призывают горожан соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU